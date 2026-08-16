Geparkeerde BMW door brand verwoest op carpoolplaats in Rosmalen

Een auto is zaterdagnacht in vlammen opgegaan op de carpoolplaats langs de A59, bij de Graafsebaan in Rosmalen. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de geparkeerde BMW verloren ging.

De politie doet onderzoek. Er lijkt sprake te zijn van brandstichting. De brand zou ontstaan zijn bij het rechtervoorwiel.

De laatste tijd zijn er meerdere verdachte branden in Rosmalen. Zo woedde er twee weken geleden een grote bosbrand en waren er al meerdere bermbranden. Of er een verband is tussen deze branden, is niet bekend.