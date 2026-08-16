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Agenten en beveiligers vegen terrein rond feesttent Almkerk leeg na onrust
Vandaag om 06:47
Agenten en beveiligers hebben zaterdagnacht het terrein rond de feesttent in Almkerk moeten leegvegen. Daar was de sfeer, die eerder op de avond nog gezellig was, omgeslagen.
De politie kwam met meerdere eenheden naar de feesttent om de rust te herstellen. Op Instagram laat de politie weten dat de menigte vervolgens vrij snel was vertrokken.
De feesttent in Almkerk was opgezet vanwege de vijftigste editie van de zomerfeesten. Daarvan was zaterdag de laatste dag, de festivaldag.
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