Navigatie overslaan
Ontdek

Opnieuw helpen Chinooks vanuit Gilze Rijen om grote natuurbrand te blussen

Vandaag om 10:41 • Aangepast vandaag om 11:14
Chinook in actie deze zomer (archieffoto: ANP).
Chinook in actie deze zomer (archieffoto: ANP).

Net als zaterdag helpen twee Chinook-transporthelikopters zondag mee om de grote veenbrand in de Belgische Ardennen te blussen. De blushelikopters zijn onderdeel van de 298 Squadron dat is gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen. De natuurbrand in de Ardennen woedt al sinds vrijdagmiddag en blijkt nog steeds lastig te bestrijden. 

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Dat de Chinooks uit Gilze-Rijen over de grens worden ingezet voor bluswerkzaamheden, komt niet vaak voor. De Belgen hebben daarvoor een Europees hulpverzoek ingediend bij de Nederlandse brandweer. 

Het gaat om Chinook-helikopters die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. De brand woedt in het natuurgebied de Hoge Venen, dat tussen Luik en Aken ligt. Rond middernacht was de brand nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand. 

Het blijft bij deze hulp
Een woordvoerder van het ministerie van Defensie laat weten dat er niet meer Nederlandse hulp komt, omdat dat ten koste gaat van de eigen capaciteit. Voor maandag heeft Nederland één helikopter beschikbaar, mocht België daar behoefte aan hebben, aldus de woordvoerder. 

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.