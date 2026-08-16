Opnieuw helpen Chinooks vanuit Gilze Rijen om grote natuurbrand te blussen

Net als zaterdag helpen twee Chinook-transporthelikopters zondag mee om de grote veenbrand in de Belgische Ardennen te blussen. De blushelikopters zijn onderdeel van de 298 Squadron dat is gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen. De natuurbrand in de Ardennen woedt al sinds vrijdagmiddag en blijkt nog steeds lastig te bestrijden.

Dat de Chinooks uit Gilze-Rijen over de grens worden ingezet voor bluswerkzaamheden , komt niet vaak voor. De Belgen hebben daarvoor een Europees hulpverzoek ingediend bij de Nederlandse brandweer.

Het gaat om Chinook-helikopters die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. De brand woedt in het natuurgebied de Hoge Venen, dat tussen Luik en Aken ligt. Rond middernacht was de brand nog niet onder controle. Zeker 2700 hectare aan natuur is verbrand.

Het blijft bij deze hulp

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie laat weten dat er niet meer Nederlandse hulp komt, omdat dat ten koste gaat van de eigen capaciteit. Voor maandag heeft Nederland één helikopter beschikbaar, mocht België daar behoefte aan hebben, aldus de woordvoerder.