Moederschap veranderde het werk van advocaat Leonie van der Grinten

Jarenlang verdedigt strafrechtadvocaat Leonie van der Grinten mensen die worden verdacht van geweld, mishandeling en zedendelicten. Zelf zegt ze dat ze haar werk meestal goed kan parkeren. Maar moeder worden veranderde haar blik op de wereld. "Ik hou mijn hart nu al vast voor wanneer die later op stap gaat", zegt ze. "Want ik zie alleen maar dat het misgaat."

Van der Grinten verdedigt al jaren verdachten van ernstige strafbare feiten. Ze ziet de dossiers die de meeste mensen liever niet willen openen. Ze bekijkt beelden van mishandelingen, leest verklaringen van slachtoffers en spreekt verdachten die soms aan de absolute onderkant van de samenleving zijn beland. Maar juist daardoor is haar blik op de wereld veranderd. Waar anderen een incident zien, ziet zij patronen. Straatgeweld. Uitgaansruzies. Jongeren die één verkeerde beslissing nemen en daarmee hun leven veranderen. Dat maakt haar naar eigen zeggen voorzichtiger, zegt ze in de podcast Misdaad Uitgelegd - in de rechtbank.

Die verandering merkt ze ook in haar werk. Tijdens het gesprek krijgt ze de stelling voorgelegd dat ze sinds haar moederschap anders omgaat met verdachten in zedenzaken. Haar antwoord is duidelijk: ja.

"Je wordt gewoon een beetje een weekdier als je moeder bent."

Dat betekent niet dat ze zulke zaken niet meer doet. Integendeel. "Ik heb nog steeds een hele grote zedenpraktijk." Maar zaken waarbij heel jonge kinderen betrokken zijn, raken haar tegenwoordig meer dan vroeger. "Je wordt gewoon een beetje een weekdier als je moeder bent." In de speciale aflevering komt veel meer naar voren: de schrijnende zaak van Suzanne de V., waarom je een misdadiger kunt verdedigen, de wereld van het politieverhoor, de dagelijkse praktijk en dilemma’s in het werk. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant: