Vrouw overvallen in Breda, politie jaagt op dader

Een bewoonster van een huis aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen door een man. Die poging bleek tevergeefs, waarna de dader op de vlucht sloeg. De politie is naar hem op zoek.

Het is nog onduidelijk of de vrouw gewond is geraakt. De politie doet onderzoek in de buurt en jaagt op de dader. Er is een signalement verspreid.

Het gaat om een man, rond de 30 jaar oud, met een getinte huid en slank postuur. Tijdens de overval droeg hij een grijs shirt, een grijze broek en een gele tas, Wie meer weet of de man denkt te zien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.