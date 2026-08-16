Raïsa Schoon Europees kampioen beachvolleybal met overtuigende zege

Beachvolleybalsters Raïsa Schoon uit Werkendam en Katja Stam hebben hun eerste EK-goud veroverd. In de finale in het Poolse Stare Jablonki rekenden ze af met het Spaanse duo Sofia Izuzquiza/Tania Moreno: 21-13, 21-11.

Door het winnen van het EK heeft Nederland ook al één ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028, schrijft de NOS .

Voor Stam en Schoon, die in 2021 ook al eens in de EK-finale stonden maar toen verloren, is het winnen van dit EK de bekroning van een seizoen waarin alles liep zoals het moest. De laatste drie toernooien die ze de afgelopen tijd afwerkten, leverden drie medailles op. Brons, zilver en goud.

In de finale opende het tweetal overtuigend in de eerste set. Even ging het gelijk op, maar al snel trokken ze de set met acht punten verschil over de streep. Stam was zoals altijd sterk aan het net en Schoon wist de Spaanse defensie te ontregelen met slimme effectballen.

Het was bijzonder hoe ontspannen beiden in de finale stonden. Ook al voerde Spanje de druk in de tweede set wat op, de controle lag overduidelijk bij Stam/Schoon. Halverwege stonden ze al met 5 punten voor en gaven het niet meer weg.