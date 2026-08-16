Duizenden badeendjes racen door de Bredase haven voor het goede doel

De Bredase haven verandert tijdens de Havenfeesten zondagmiddag in één grote gele rivier als de duizenden genummerde badeendjes tegelijk het water op gaan. Tijdens de tweede editie van de Duckrace Breda dobberen ze richting de finish, terwijl deelnemers hopen op mooie prijzen. Maar het belangrijkste doel ligt aan de wal: zoveel mogelijk geld ophalen voor twee goede doelen voor kinderen in Breda.

Het concept van de Duckrace is simpel: voor vijf euro adopteer je een of meerdere badeendjes. Alle eendjes krijgen een uniek nummer en worden zondagmiddag om drie uur tegelijk in het water gelaten. Daarna is het afwachten welk eendje als eerste de finish bereikt.

Deelnemers maken daarmee kans op mooie prijzen. Dit jaar liggen onder meer vier tickets voor Disneyland Parijs, een Kamado BBQ en een Nintendo Switch 2 klaar voor de winnaars.

Succesvolle eerste editie

Vorig jaar werd de Duckrace Breda voor het eerst georganiseerd. Dat bleek meteen een groot succes. Duizenden eendjes werden geadopteerd, goed voor een opbrengst van maar liefst 15.000 euro voor Happy Hippo Speelgoedbank.