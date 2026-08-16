Duizenden badeendjes racen door de Bredase haven voor het goede doel
De Bredase haven verandert tijdens de Havenfeesten zondagmiddag in één grote gele rivier als de duizenden genummerde badeendjes tegelijk het water op gaan. Tijdens de tweede editie van de Duckrace Breda dobberen ze richting de finish, terwijl deelnemers hopen op mooie prijzen. Maar het belangrijkste doel ligt aan de wal: zoveel mogelijk geld ophalen voor twee goede doelen voor kinderen in Breda.
Het concept van de Duckrace is simpel: voor vijf euro adopteer je een of meerdere badeendjes. Alle eendjes krijgen een uniek nummer en worden zondagmiddag om drie uur tegelijk in het water gelaten. Daarna is het afwachten welk eendje als eerste de finish bereikt.
Deelnemers maken daarmee kans op mooie prijzen. Dit jaar liggen onder meer vier tickets voor Disneyland Parijs, een Kamado BBQ en een Nintendo Switch 2 klaar voor de winnaars.
Succesvolle eerste editie
Vorig jaar werd de Duckrace Breda voor het eerst georganiseerd. Dat bleek meteen een groot succes. Duizenden eendjes werden geadopteerd, goed voor een opbrengst van maar liefst 15.000 euro voor Happy Hippo Speelgoedbank.
De organisatie hoopt dit jaar opnieuw op een grote opkomst én een mooi bedrag voor het goede doel.
Steuntje in de rug
Dit jaar gaat de opbrengst naar Stichting Leergeld Breda en Stichting Petje af Breda.
Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen, bijvoorbeeld met schoolspullen, een fiets of de mogelijkheid om te sporten. Stichting Petje af ondersteunt kinderen van 9 tot 14 jaar bij het ontdekken van hun talenten en helpt hen vooruit te kijken naar hun toekomst.
Knalgele haven
Tijdens de Havenfeesten zorgt de race voor een bijzonder tafereel. Zodra de duizenden badeendjes tegelijk het water op gaan, verandert de haven in een knalgele stroom van dobberende race-eenden.
Of de opbrengst van vorig jaar wordt geëvenaard of zelfs overtroffen, moet nog blijken. Zeker is wel dat de Duckrace opnieuw zorgt voor een middag vol vrolijke beelden, spannende momenten en steun voor twee Bredase goede doelen.