Kinderen vinden 16 rookgranaten uit Tweede Wereldoorlog en nemen ze mee

Vier kinderen hebben zondagmiddag een flink aantal rookgranaten gevonden in een bosje in Best. Ze waren bij het Krijgertje in wijk Speelheide aan het zoeken met een metaaldetector. De jongens namen trots hun vondst mee naar huis, maar een van hun ouders belde meteen de hulpdiensten.

De jongens in de leeftijd van 10 en 11 jaar vonden de rookgranaten ongeveer dertig centimeter onder grond. Op de plek in het kleine bosje spelen veel kinderen en wordt ook met honden gewandeld door wijkbewoners.

Trots naar huis

Trots hebben de jongens de rookgranaten in een plastic tas gedaan en naar huis meegenomen. Daar lieten ze hun bijzondere vondst trots aan hun ouders zien, maar die zagen meteen dat het om echte munitie ging. Het tasje met de rookgranaten is daarom op de oprit gelegd en de de hulpdiensten zijn gebeld.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de rookgranaten vervolgens meegenomen. Het gaat volgens de politie om Britse 2 inch rookmortieren uit de Tweede Wereldoorlog. Die zijn relatief ongevaarlijk omdat ze niet ontploffen, maar de chemicaliën in de granaten zijn wel slecht voor de gezondheid.

Felle gevechten

Rond de plek waar nu de Bestse wijk Speelheide staat, is in de Tweede Wereldoorlog flink gevochten tijdens operatie Market Garden in september 1944. De Teamleider Explosieven Veiligheid van de politie heeft nog verder gezocht in het bosje. Het is onduidelijk of er nog meer gevonden is rond het Krijgertje.