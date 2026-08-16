Twee vrouwen op scooter ernstig gewond na aanrijding met auto

Twee vrouwen die op een scooter reden zijn zondagmiddag in Breda aangereden door een auto. Het tweetal raakte daarbij ernstig gewond. Naast twee ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

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Het ongeluk gebeurde even over vijf uur op de Brandebeemd. De scooter lag door de klap ruim tien meter van de oversteekplaats. De flink beschadigde auto kwam dertig meter verderop tot stilstand. De weg is afgezet zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen en de politie onderzoek kan doen naar hoe het ongeluk kon gebeuren.