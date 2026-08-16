Twee vrouwen op scooter ernstig gewond na aanrijding met auto in Breda

Twee vrouwen die op een scooter reden zijn zondagmiddag in Breda aangereden door een auto. Het tweetal raakte daarbij ernstig gewond. Naast twee ambulances werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Het ongeluk gebeurde even over vijf uur waar het fietspad van het Moerenpad de Brandebeemd kruist. De scooter lag door de klap ruim twintig meter van de oversteekplaats. Beide vrouwen waren ondanks hun verwondingen wel aanspreekbaar.

Een van de slachtoffers is met spoed in de ambulance naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De trauma-arts is meegereden om de jonge vrouw onderweg te kunnen behandelen.

De flink beschadigde auto van een maaltijdbezorger kwam zo'n vijftig meter verderop tot stilstand. De weg werd afgezet zodat de politie onderzoek kon doen naar hoe het ongeluk kon gebeuren.