Darts, zomerkamp en 91-jarige hockeyer: dit mag je niet missen

Topdarters reizen graag af naar Eindhoven en een 91-jarige hockeyer jaagt nog op WK-goud in Breda. Dit zijn de vijf verhalen die je zondag niet mag missen.

Dit weekend strijken grote namen als Tony O'Shea, Mervyn King en Danny Noppert neer in café-zaal 't Zwaantje in Eindhoven voor de Zwaantje Masters. Het dartstoernooi trekt al sinds 2016 wereldtoppers aan, niet vanwege het prijzengeld van 5000 euro, maar vooral door de unieke sfeer. Organisator Ruud Kuijten legt uit dat de combinatie van gezelligheid, oude bekenden ontmoeten en verschillende dartsspellen het evenement bijzonder maakt. "Spelers uit Engeland keren tevreden naar huis en praten erover met andere darters", aldus Kuijten. De 65-jarige Tony O'Shea komt graag terug: "Ik hou van de mensen hier. Weet je dat ik geregeld met mijn vriend wedstrijden van PSV bezoek?" Volgend jaar viert het toernooi zijn tienjarig jubileum. Check het hier:

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Zeventig mensen met een verstandelijke beperking genieten deze week van hun vakantie bij camping W'tjewel in Eersel. Het zomerkamp, georganiseerd door KansPlus Asten-Someren-Deurne, bestaat al sinds 1968 en is voor velen het absolute hoogtepunt van het jaar. "Alle mensen hebben een beperking, maar die laten ze thuis. Iedereen is volledig zichzelf", vertelt begeleider Rob Hanssen. De vakantiegangers, van 22 tot 76 jaar oud, slapen samen in stapelbedden en doen mee aan activiteiten zoals vossenjacht, midgetgolf en silent disco. Voor Jamie (36) is het zijn vijfde keer: "Eigenlijk heb ik er in één keer zeventig vrienden bij." Het moeilijkste moment van de week? Het afscheid, waarbij de helft van de zaal in tranen uitbarst.

Lees hier hun verhaal:

Een 29-jarige man moet zich verantwoorden voor roekeloos rijgedrag na een heftig ongeluk in Waalre. Op 10 september 2024 reed hij een rij wachtende auto's voorbij op de Willibrorduslaan, omdat hij dacht dat het verkeerslicht groen was. Getuigen zagen echter een witte auto met hoge snelheid tegen het verkeer in rijden. De man raakte een overstekende fietsster hard, die letsel aan haar gezicht opliep en nog altijd klachten heeft. "Ik dacht dat die vrouw het niet zou overleven, zo hard was de klap", verklaarde een getuige. De verdachte blijft volhouden dat hij op dat moment volgens de regels niets fout deed, wat de officier van justitie doet twijfelen aan zijn schuldbesef. Er werd een taakstraf van 120 uur en zes maanden rijontzegging geëist. Lees zijn verhaal hier:

Bruine bladeren en slap hangende planten: veel kamerplanten hebben het zwaar tijdens warme periodes. Toch zijn ze vaak nog te redden, verzekert Monique van der Veer van The Green Submarine in Breda. Het belangrijkste is controleren of de plant water nodig heeft door een vinger diep in de potgrond te steken. "Als je vinger droog blijft, heeft je plant dorst", legt ze uit. Probeer vergeten water niet te compenseren met grote hoeveelheden ineens, want "als iets te lang nat is, gaat het rotten." Knip bruin blad af zodat de plant energie kan steken in gezonde delen, en zet planten tijdens hitte wat verder van het raam. "Kamerplanten houden niet van volle zon, dan verbranden de bladeren." Geef bij voorkeur 's ochtends water, zodat planten de hele dag kunnen gebruiken. Hier lees je haar tips:

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