Natuurgebied vervuild met flinke lading grofvuil

In het natuurgebied De Vughtse Gement is een flinke hoeveelheid grofvuil achtergelaten door iemand. De dumping is mogelijk het gevolg van de verkorte openingstijden van de milieustraat in Vught.

Tijdens het opruimen heeft iemand flink wat hout op een hoop gegooid en die is uiteindelijk langs de Deutersestraat in Vught belandt. Het lijkt te gaan om houten planken en platen die mogelijk in meubels zijn gebruikt.

Door de hoge temperaturen van de afgelopen week, was er een hitteprotocol ingesteld bij de Vughtse milieustraat. Die ging daardoor eerder open, maar ook eerder dicht. Het lijkt erop alsof iemand daar niet van de hoogte was en zijn eigen milieustraat heeft gecreëerd.

De gemeente Vught heeft inmiddels een melding van de dumping ontvangen en ruimt de rommel maandag op. Het grofvuil gaat dan alsnog naar de echte milieustraat.