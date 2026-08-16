Dronken bestuurder (47) veroorzaakt flinke ravage in Standdaarbuiten

Een 47-jarige man heeft zaterdagavond een spoor van vernieling aangericht in Standdaarbuiten. De bestuurder had te diep in het glaasje gekeken en knalde tegen meerdere geparkeerde auto's aan. Verschillende voertuigen raakten zo zwaar beschadigd dat ze moesten worden weggesleept.

De politie kreeg zaterdagavond een melding van de aanrijding en ging naar de locatie. Daar zagen agenten meerdere zwaar beschadigde auto's staan. Na een eerste onderzoek ontstond al snel het vermoeden dat de bestuurder had gedronken.

Dat bleek ook op het politiebureau in Roosendaal. De 47-jarige uit Roemenië man blies daar 1015 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. Dat is ruim boven de invorderingsgrens van 570 microgram voor ervaren bestuurders.

Auto's weggesleept

Door de aanrijding raakten meerdere geparkeerde auto's flink beschadigd. Een bergingsbedrijf moest verschillende auto's wegslepen. Het rijbewijs van de bestuurder is direct ingenomen.

Hij moet zich niet alleen verantwoorden voor rijden onder invloed, maar ook voor het veroorzaken van de aanrijding.