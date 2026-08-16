Auto vliegt tijdens het rijden in brand op de A50 bij Heeswijk-Dinther

Een auto is zondagavond tijdens het rijden in brand gevlogen op de A50 bij Heeswijk-Dinther. De bestuurder wist op tijd uit de wagen te komen en bleef ongedeerd.

De bestuurder reed vanuit Eindhoven in de richting van Uden toen de auto plotseling vlam vatte. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

De brandweer uit Veghel kwam met spoed naar de A50 en had het vuur snel onder controle met een hogedrukstraal. Door de felle brand vatte ook een deel van de berm langs de snelweg vlam.

Voor de inzet van de hulpdiensten werd een rijstrook tijdelijk afgesloten. De uitgebrande auto is later door een bergingsbedrijf afgevoerd.