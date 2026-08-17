De 1976 mooiste liedjes allertijden: stem nu voor onze jubileumlijst

September is doorgaans de maand van de Top 900 bij Omroep Brabant. Dit jaar pakken we het iets groter aan. Dat heeft allemaal te maken met onze aanstaande verjaardag. Op 1 september bestaat Omroep Brabant namelijk 50 jaar. "We hebben daarom ons geboortejaar gepakt om de lijst uit te breiden", vertelt Maarten Kortlever van Omroep Brabant radio. "Het worden dus 1976 prachtige liedjes in plaats van 900."

Het openen van de stembus gebeurde vanochtend door een speciale vrouw uit de geschiedenis van Omroep Brabant. Els van Essen was de allereerste radiopresentator die op 1 september 1976 voor het eerst de legendarische woorden sprak: "Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven." Jordy Graat belde met haar in het radioprogramma KEIgoeiemorgen!

Els vertelde dat het in de begintijd echt pionieren was. "We hadden maar een paar redacteuren en alles ging op typemachines." Dat Els uiteindelijk die eerste woorden mocht uitspreken, had nog wel wat voeten in de aarde. "Ze wilden per se een vrouw hebben, want het was verder een mannenclub. En die vrouw moest ook nog een zachte g hebben. Toen kwamen ze bij mij uit", vertelt Els vlak voor ze de stembus voor de Top 1976 officieel opent.

Flink project

"Die dubbeldikke Top 1976 wordt nog een flinke uitdaging", weet Maarten. "We gaan namelijk meer dan twee keer zoveel muziek draaien, maar dat willen we wel in maximaal 11 dagen doen. De uitzendingen gaan daarom veel langer door dan normaal. Doordeweeks zelfs tot middernacht!" Dat wordt straks dus extra lang genieten van al die mooie liedjes uit meer dan zestig jaar popmuziek.

De Top 1976 is vanaf 1 september te beluisteren, de dag dat we onze verjaardag vieren. Op 11 september zullen we uiteindelijk bij de nummer 1 uitkomen. "Wie dat gaat worden, bepaal jij als luisteraar. Dus breng je stem uit!", roept Maarten op.