Straatintimidatie hoeft niet drie keer te gebeuren voor een boete

Bij Tilburg University blijkt dat boa’s geen drie keer seksuele straatintimidatie hoeven waar te nemen voordat ze mogen optreden. Deze regel, die breed bekend is na uitspraken uit Rotterdam, blijkt niet te bestaan.

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Tilburg is één van de steden waar een pilot loopt om seksuele straatintimidatie strafrechtelijk aan te pakken. Boa’s van deze pilot mogen een proces-verbaal opmaken na één waarneming van seksuele intimidatie, mits aan wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Dat blijkt uit onderzoek van Univers, het journalistieke platform van Tilburg University.

De verwarring over een vermeende ‘drie keer heterdaad’-regel ontstond na uitspraken van een Rotterdamse wethouder en een VVD-raadslid. Zij stelden dat boa’s een overtreding eerst drie keer moeten waarnemen voordat zij mogen handhaven. Onderzoek toont nu aan dat deze richtlijn niet is terug te vinden in de wet, rechtspraak of bij het Openbaar Ministerie.

Tilburgse pilot in volle gang

In Tilburg zijn acht speciaal opgeleide boa’s actief om seksuele straatintimidatie tegen te gaan. Daarnaast zijn nog vijf boa’s in opleiding. De pilot, die op 1 april 2025 begon, loopt tot eind 2026. Het doel is om te onderzoeken hoe de nieuwe wet in de praktijk werkt. Boa’s buiten de pilot kunnen niet strafrechtelijk handhaven, maar hebben wel de middelen om in te grijpen.

Volgens Tijmen Leijen, teammanager toezicht en handhaving in Tilburg, is één waarneming van seksuele intimidatie voldoende om op te treden. De misvatting over meerdere waarnemingen leidt tot onjuiste informatie in landelijke media, wat de aanpak van straatintimidatie niet helpt.

Handhaven blijft lastig

Hoewel duidelijk is dat boa’s na één waarneming mogen optreden, blijft handhaven uitdagend. Seksuele straatintimidatie vindt vaak onverwacht plaats en duurt meestal kort. Bovendien moet een proces-verbaal zorgvuldig worden opgesteld om bij de rechter stand te houden. De beperkte capaciteit van speciaal opgeleide boa’s maakt gerichte handhaving complex.

Bij Tilburg University zijn gevoelens van onveiligheid op straat een bekend probleem. Locaties zoals het Wilhelminapark, station Tilburg Universiteit en de fietsroute tussen station Tilburg Centraal en station Tilburg Universiteit worden vaak genoemd als plekken waar intimidatie voorkomt. Gemeenten en het Openbaar Ministerie werken samen om deze situaties aan te pakken.