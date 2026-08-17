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Melding schoten in park Den Bosch, politie rukt met meerdere eenheden uit

Vandaag om 05:23 • Aangepast vandaag om 09:00
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

De politie is zondagavond met meerdere eenheden uitgerukt naar de Otto Copesstraat in Den Bosch na een melding dat daar, bij een parkje, schoten zouden zijn gehoord. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten droegen kogelwerende vesten en doorzochten het parkje op zoek naar mogelijke sporen of andere aanwijzingen. Er werd uiteindelijk niets gevonden.

Waar de harde knallen vandaan kwamen, is niet duidelijk. 

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