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Melding schoten in park Den Bosch, politie rukt met meerdere eenheden uit
Vandaag om 05:23 • Aangepast vandaag om 09:00
De politie is zondagavond met meerdere eenheden uitgerukt naar de Otto Copesstraat in Den Bosch na een melding dat daar, bij een parkje, schoten zouden zijn gehoord.
Agenten droegen kogelwerende vesten en doorzochten het parkje op zoek naar mogelijke sporen of andere aanwijzingen. Er werd uiteindelijk niets gevonden.
Waar de harde knallen vandaan kwamen, is niet duidelijk.
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