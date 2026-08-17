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Politie rukt met meerdere eenheden uit na melding schoten in park Den Bosch

Vandaag om 05:23
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

De politie is zondagavond met meerdere eenheden uitgerukt naar de Otto Copesstraat in Den Bosch na een melding dat daar schoten zouden zijn gehoord bij een parkje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

 Agenten droegen kogelwerende vesten en doorzochten het parkje op zoek naar mogelijke sporen of andere aanwijzingen. Er werd uiteindelijk niets gevonden. Waar de harde knallen vandaan kwamen, is niet duidelijk. 

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