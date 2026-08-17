Auto uitgebrand in Geldrop, buurtbewoners horen twee harde knallen

Een auto is zondagnacht in vlammen opgegaan in Geldrop. Buurtbewoners aan de Hoog Geldrop hoorden twee harde knallen. Toen ze naar buiten keken, zagen ze de vlammen uit de auto staan.

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De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie gaat camerabeelden uit de omgeving bekijken in de hoop dat die meer duidelijkheid geven over wat er is gebeurd.