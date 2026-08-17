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Auto uitgebrand in Geldrop, buurtbewoners horen twee harde knallen

Vandaag om 05:40 • Aangepast vandaag om 08:55

Een auto is zondagnacht in vlammen opgegaan in Geldrop. Buurtbewoners aan de Hoog Geldrop hoorden twee harde knallen. Toen ze naar buiten keken, zagen ze de vlammen uit de auto staan.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie gaat camerabeelden uit de omgeving bekijken in de hoop dat die meer duidelijkheid geven over wat er is gebeurd.

  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
    Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

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