Wereldtitel in zicht voor Jeffrey Herlings, wint beide manches in Zweden

Motorcrosser Jeffrey Herlings is zondag verder uitgelopen op zijn concurrentie in de WK-stand. Hij won tijdens de MXGP van Zweden zondag beide manches.

Na vijftien van de negentien Grands Prix gaat Herlings ruim aan de leiding in het WK-klassement met 735 punten. De Fransman Romain Febvre staat tweede met 619 punten. De Belg Lucas Coenen is zijn derde plaats door blessureleed kwijtgeraakt aan Tim Gajser uit Slovenië (575 punten).

Titel in zicht

In de eerste manche zondag bleef Herlings Pauls Jonass uit Letland en de Fransman Tom Vialle voor. Zijn voornaamste concurrent Febvre werd in die race vierde.

In de tweede manche eindigde Herlings voor Febvre en Gajser. Over een week strijkt de MXGP neer in Arnhem voor de enige Nederlandse wedstrijd op de kalender. Met zijn voorsprong van 116 punten en een maximum van zestig te behalen punten per Grand Prix kan Herlings de titel mogelijk al voor de laatste wedstrijddag veiligstellen.