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Gemeentehuis Bernheze donderdag eerder dicht
Vandaag om 06:52 • Aangepast vandaag om 10:33
Het gemeentehuis in Bernheze sluit donderdag 20 augustus om drie uur ’s middags vanwege een bijeenkomst. Documenten kunnen dan niet meer worden opgehaald.
Het gemeentehuis van Bernheze sluit donderdag 20 augustus eerder dan normaal. Vanaf drie uur ’s middags is het gebouw gesloten vanwege een interne bijeenkomst. Ook telefonisch is de gemeente die dag vanaf dat tijdstip niet meer bereikbaar.
Wie documenten wil ophalen of andere zaken wil regelen, kan dit doen tot drie uur. Op vrijdag 21 augustus gelden weer de reguliere openingstijden en is iedereen welkom.
De gemeente biedt haar excuses aan voor eventuele ongemakken die door de sluiting ontstaan.
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