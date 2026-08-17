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Twee keer brand in ondergrondse container in Breda
Vandaag om 07:31
Een ondergrondse container op de hoek van de Columbustraat en de Olivier van Noortstraat in Breda heeft zondagnacht twee keer in brand gestaan.
De eerste melding van de brand kwam rond vier uur 's nachts binnen. Wat later, om kwart voor zes, werd er opnieuw melding gemaakt van brand bij dezelfde ondergrondse container.
De brandweer heeft het vuur geblust. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.
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