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Twee keer brand in ondergrondse container in Breda

Vandaag om 07:31
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

Een ondergrondse container op de hoek van de Columbustraat en de Olivier van Noortstraat in Breda heeft zondagnacht twee keer in brand gestaan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De eerste melding van de brand kwam rond vier uur 's nachts binnen. Wat later, om kwart voor zes, werd er opnieuw melding gemaakt van brand bij dezelfde ondergrondse container.

De brandweer heeft het vuur geblust. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

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