Regen en buien deze week: 'Wisselvallig, maar zeker niet koud'

Na weken van hitte en droogte begon deze maandag met flink wat regen. Bij lange na nog niet genoeg om het neerslagtekort van de afgelopen maanden goed te maken, maar de natuur is er blij mee.

Wouter van Bernebeek van Weerplaza sprak in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant maandagochtend van een flinke weeromslag.

"Dit is zo'n beetje de eerste week in twee maanden tijd dat we geen dertig graden krijgen. Wekenlang hebben we te maken gehad met hogedrukgebieden en zonnig, warm weer. Maar vanaf vandaag wordt dit een beetje overgenomen door grote lagedrukgebieden. Die staan gerant voor een grotere buienactiviteit en af en toe flink wat regen."

Op sommige plekken was maandag om halfacht 's ochtends al zo'n tien millimeter gevallen, maar zo nat blijft het niet. "Het wordt straks vanuit het westen droog en in de middag breekt de zon geregeld door. Het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij 22 graden. In de middag ziet het er dus best goed uit."

Meer regen dinsdagochtend

Dinsdag wordt een soort kopie van vandaag, met vooral in de ochtend een tijdlang regen. Dit kan volgens de weerman 'flink wat' zijn. In de loop van de dag wordt het ook dan droger met wat zon en opnieuw 22 graden.

Woensdag, donderdag en vrijdag krijgen we te maken met vooral kleine buien die over de provincie trekken. "Niet meer van die grote regengebieden. Er is ook dan ruimte voor de zon tussendoor." De temperatuur ligt heel de week rond 22 graden. "Het is dus wisselvallig, dat wel, maar het is zeker niet koud of onaangenaam."