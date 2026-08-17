Chauffeur gewond bij ongeluk met twee vrachtwagens op N279

Op de N279 bij Aarle-Rixtel zijn maandagochtend twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Een van de chauffeurs raakte daarbij gewond. Op de weg tussen Helmond en Beek en Donk ontstond door het ongeluk een file.

Volgens een fotograaf stond op een van de vrachtwagens een kraan, die de tegemoetkomende vrachtwagen heeft geraakt. De chauffeur van die vrachtwagen is door de brandweer uit de auto gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan is, is niet duidelijk.

De weg was na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Sinds kwart voor negen is de weg weer vrij. Snel daarna was de file opgelost.