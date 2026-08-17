Vergunning aangevraagd voor brug bij Merksveld in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een brug te bouwen tussen Merksveld en Park Looburgh.

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Op 12 augustus is een vergunning aangevraagd om een nieuwe brug te realiseren in Bergeijk. De brug moet Merksveld verbinden met Park Looburgh. De aanvraag wordt nu door de gemeente beoordeeld, maar er is nog geen besluit genomen.

Het gaat om een bouwproject dat zowel op het gebied van het omgevingsplan als technische aspecten wordt bekeken. De gemeente heeft nog geen toestemming gegeven en werkt volgens de gebruikelijke procedure. Deze duurt vaak acht weken. Als een uitgebreidere aanpak nodig is, kan de beoordeling tot zes maanden in beslag nemen.