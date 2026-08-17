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Beslissing bouw bedrijfswoning Bergeijk uitgesteld

Vandaag om 09:07

De gemeente Bergeijk heeft de beslissing over een nieuwe bedrijfswoning op Loo 89 met zes weken uitgesteld. Het gaat om een vergunningaanvraag voor een woning op het adres Loo 89, 5571KP.

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De aanvraag betreft het bouwen van een bedrijfswoning en valt onder de categorie bouw in het omgevingsplan. Het uitstel betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Een besluit wordt op een later moment genomen.

Het uitstel van zes weken is toegestaan binnen de regels van de procedure. Bezwaar maken tegen deze verlenging is niet mogelijk. Meer informatie volgt zodra de gemeente een definitief besluit heeft genomen.

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