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Beslistermijn verlengd voor dakkapellen in Werkendam

Vandaag om 09:07

De gemeente Altena heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag voor dakkapellen aan de Hoogstraat 16 e in Werkendam.

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De aanvraag voor de vergunning is op 11 april 2026 ontvangen. De gemeente heeft besloten de termijn met zes weken te verlengen. Uiterlijk op 24 augustus 2026 wordt een definitieve beslissing verwacht.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op het plaatsen van dakkapellen aan het pand aan de Hoogstraat in Werkendam. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie. Op dat moment zijn de documenten met informatie beschikbaar.

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