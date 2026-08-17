Beslistermijn verlengd voor vergunning dakkapel Sleeuwijk

De gemeente Altena heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een dakkapel aan de Rijksstraatweg in Sleeuwijk te vergroten en te isoleren.

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De aanvraag voor de vergunning werd op 19 juni 2026 ingediend. De gemeente heeft de termijn met zes weken verlengd, waardoor het besluit waarschijnlijk uiterlijk op 14 augustus 2026 wordt genomen.

Het gaat om een dakkapel en dakopbouw aan Rijksstraatweg 3 in Sleeuwijk. Als de vergunning wordt verleend, zal de gemeente dit via een nieuw bericht bekendmaken. Op dat moment kunnen de documenten worden ingezien en is er de mogelijkheid om te reageren.