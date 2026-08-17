Beslistermijn voor kapschuur in Almkerk verlengd

De gemeente Altena heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om het bouwen van een kapschuur aan de Provincialeweg Noord in Almkerk.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 29 juni 2026 ontvangen door de gemeente Altena. De beslistermijn is met zes weken verlengd, waardoor het besluit uiterlijk op 24 augustus 2026 wordt genomen.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- of verbouwplannen. De gemeente publiceert dit bericht om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in de omgeving. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht en kunnen documenten met informatie over de vergunning worden bekeken.