Hilvarenbeek herstelt hydrologie van Sluiskesven

Het Sluiskesven in Hilvarenbeek krijgt een opknapbeurt. Het gebied wordt hersteld door watergangen te dempen en minder diep te maken, en door rabatten, verhoogde stroken grond, te egaliseren.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor werkzaamheden aan het Sluiskesven. Deze zijn bedoeld om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren. De watergangen worden gedempt en verondiept, en rabatten worden geëgaliseerd. Rabatten zijn ophogingen in bos- of moerasgebieden die vaak zijn aangelegd voor ontwatering.

De verzenddatum van de vergunning is 7 augustus 2026. Het project vindt plaats op locatie HVR00 H2007 in Hilvarenbeek. De werkzaamheden vallen onder de categorie ‘werkzaamheden, niet zijnde bouwwerk’ en volgen de standaardregels voor deze procedure.