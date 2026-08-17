Beslistermijn verbouwing bedrijfswoning in Molenschot verlengd

De gemeente Gilze en Rijen heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning voor de verbouwing van een bedrijfswoning in Molenschot met zes weken verlengd.

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De aanvraag betreft het verbouwen van een bedrijfswoning met bedrijf aan huis aan de Schoolstraat 62 in Molenschot. Burgemeester en Wethouders besloten op 6 augustus 2026 om de wettelijke termijn voor deze aanvraag met zes weken te verlengen.

Het verlengen van een beslistermijn geeft de gemeente extra tijd om de vergunningaanvraag zorgvuldig te behandelen. Tegen deze verlenging kan geen bezwaar worden ingediend.