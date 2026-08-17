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Vergunning verleend voor Ilustrious Benefietdag in Rijen
Vandaag om 09:12
De Ilustrious Benefietdag mag doorgaan op 12 september op Vliegbasis Gilze-Rijen.
De vergunning voor de Ilustrious Benefietdag 2026 is verleend. Het evenement vindt plaats op zaterdag 12 september van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags op Vliegbasis Gilze-Rijen aan de Rijksweg 121 in Rijen.
De vergunning werd op 13 augustus 2026 officieel verzonden. Het evenement biedt bezoekers een unieke kans om een bijzondere dag te beleven op de vliegbasis.
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