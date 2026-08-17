Maatwerkbesluit Stichting Hart voor Haarsteeg ingetrokken

De gemeente Heusden heeft het maatwerkbesluit voor Stichting Hart voor Haarsteeg ingetrokken. Dit besluit, dat sinds 2001 van kracht was, is op 13 augustus verzonden en betreft de locatie aan de Meester Prinsenstraat in Haarsteeg.

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Burgemeester en wethouders van Heusden hebben besloten het maatwerkbesluit uit 2001 voor Stichting Hart voor Haarsteeg ambtshalve in te trekken. Het besluit heeft betrekking op geluid en maatregelen voor een goede housekeeping, en is van toepassing op de locatie Meester Prinsenstraat 38 in Haarsteeg.

Volgens de gemeente is het besluit op 13 augustus 2026 verzonden. Aan deze procedure is het zaaknummer Z2026-00016029 gekoppeld. Het besluit en bijbehorende documenten zijn digitaal in te zien via officiële publicaties.