Tijdelijke installatie voor aardgas bij Kanaalstraat in Dongen

Gasunie Transport Services B.V. heeft een tijdelijke installatie geplaatst bij de Kanaalstraat in Dongen. De installatie wordt gebruikt voor het meten en regelen van aardgas en blijft tot medio oktober staan.

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Gasunie Transport Services B.V. voert een milieubelastende activiteit uit bij de Kanaalstraat in Dongen. Het gaat om een tijdelijke installatie voor het behandelen, regelen en meten van aardgas. Deze installatie is in september geplaatst en zal tot medio oktober blijven staan.

De melding voor deze activiteit is ingediend op 21 april 2026 en op 13 augustus 2026 afgehandeld door de gemeente Dongen. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.