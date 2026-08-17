Container tijdelijk geplaatst aan Prinses Beatrixstraat in Dongen

Van 4 tot en met 7 september wordt een container geplaatst aan de Prinses Beatrixstraat 12 in Dongen. De melding hiervoor is vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

Op 12 augustus 2026 heeft de gemeente Dongen een melding ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een container aan de Prinses Beatrixstraat 12. Dit gebeurt van maandag 4 september tot en met donderdag 7 september. Omdat deze activiteit vergunningsvrij is, zijn er geen mogelijkheden voor bezwaar.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001281. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente via het zaaknummer.