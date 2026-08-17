Tijdelijke sportloods en eetzaal in Dongen voor 15 jaar aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend om een tijdelijke sportloods en eetzaal te bouwen op Kanaalstraat 119 in Dongen. Het gaat om een periode van vijftien jaar. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.

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De aanvraag voor de bouw van een sportloods en eetzaal op Kanaalstraat 119 in Dongen is op 12 augustus 2026 ontvangen. Het project staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001275 en omvat zowel technische bouwactiviteiten als bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, tenzij aanvullende gegevens nodig zijn. In dat geval kan de termijn worden opgeschort. Ook is een eenmalige verlenging van zes weken mogelijk.