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Springkussen geplaatst bij Schoolsticht in Dongen
Vandaag om 09:14
Bij Schoolsticht 91 in Dongen is op 16 augustus een springkussen geplaatst.
Op 11 augustus is een melding gedaan van het plaatsen van een springkussen op de locatie Schoolsticht 91 in Dongen. De activiteit vond plaats op 16 augustus en was vergunningsvrij. Dit betekent dat er geen toestemming vooraf nodig was.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001271. Omdat het om een vergunningsvrije activiteit gaat, is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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