Pand in Waalwijk wordt mogelijk omgebouwd tot vier appartementen

Er is een aanvraag ingediend voor de verbouwing van een pand aan de Grotestraat in Waalwijk tot vier appartementen. De gemeente heeft de aanvraag ontvangen op 13 augustus.

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Een pand aan de Grotestraat 345 in Waalwijk wordt mogelijk omgebouwd tot vier appartementen. De gemeente heeft op 13 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor de benodigde vergunning. De plannen zijn geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019488.

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de aanvraag. De stukken zijn wel in te zien, maar daarvoor moet je vooraf een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente. Tegen betaling kun je ook een papieren versie van de documenten krijgen.