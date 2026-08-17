Oprit gepland aan Heistraat in Sprang-Capelle

Er is een vergunning aangevraagd voor een oprit aan de Heistraat 36 in Sprang-Capelle. Het gaat om een aanvraag die op 12 augustus 2026 is binnengekomen bij de gemeente.

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De eigenaar van het pand aan Heistraat 36 in Sprang-Capelle wil een oprit laten aanleggen. Hiervoor is op 12 augustus 2026 een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019463.

De stukken over deze aanvraag kunnen worden ingezien bij de gemeente, maar daarvoor moet je eerst een afspraak maken. Een papieren versie van de documenten is beschikbaar tegen betaling.

Er is nog geen besluit genomen over de vergunning. Daardoor is het op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas zodra de gemeente een besluit heeft genomen.