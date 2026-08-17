Kamerverhuur voor vijf personen aangevraagd in Waalwijk

In Waalwijk is een aanvraag gedaan voor kamergewijze verhuur aan vijf personen in een bestaande woning aan de Grotestraat.

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Op 12 augustus heeft de gemeente Waalwijk een vergunningaanvraag ontvangen voor het verhuren van kamers aan vijf personen in een woonhuis aan de Grotestraat. Het gaat om een bestaand huis op nummer 231 b. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019474.

De stukken van deze aanvraag kunnen worden ingezien, maar daarvoor moet je eerst een afspraak maken. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving. Tegen betaling van kosten is ook een geprinte versie van de stukken beschikbaar.

Er is nog geen besluit genomen over deze vergunningaanvraag. Pas nadat er een beslissing is, kunnen betrokkenen reageren. De gemeente zal dit besluit op een later moment bekendmaken.