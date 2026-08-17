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Goirle verkoopt grond aan Enexis voor elektriciteitsstations
Vandaag om 09:17
De gemeente Goirle heeft plannen om grond te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. voor de bouw van elektriciteitsstations.
Het gaat om twee percelen nabij de Herstallenstraat en de Pastoor van Rielstraat in Goirle. De grond wordt verkocht aan Enexis Netbeheer B.V., een partner van de gemeente in de energietransitie.
Op de locaties wil Enexis elektriciteitsstations plaatsen. De gemeente stelt dat Enexis op basis van duidelijke criteria de enige geschikte koper is voor deze percelen.
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