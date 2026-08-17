Gehandicaptenparkeerplaats aan Jacob Meijerweg in Bladel

De gemeente Bladel heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats in te richten aan Jacob Meijerweg 26. Het verkeersbord wordt geplaatst zodra het besluit in werking treedt.

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De gehandicaptenparkeerplaats is aangevraagd door een inwoner met een geldige gehandicaptenparkeerkaart. Op eigen terrein was het niet mogelijk om een geschikte parkeerplek te realiseren. Daarom wordt nu een plek in het openbaar gebied ingericht, exclusief voor het voertuig van de vergunninghouder.

Het besluit is genomen conform de regels van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Zodra het verkeersbord is geplaatst, treedt de maatregel officieel in werking.

De gemeente Bladel heeft het besluit op 27 juli 2026 genomen.