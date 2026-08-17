Vergunningsaanvraag voor woning in Mariahout niet behandeld

Een aanvraag voor uitbreiding en renovatie van een woning in Mariahout is niet behandeld door de gemeente Laarbeek. Het gaat om een aanvraag voor Stekkermortel 1.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een woning aan Stekkermortel 1 in Mariahout buiten behandeling gelaten. Het verzoek betrof een ruimtelijke bouwactiviteit voor de uitbreiding en renovatie van het huis.

De aanvraag was ingediend op 9 september 2025 en had het DSO-verzoeknummer 2025090901476. Het bijbehorende zaaknummer is ZOL-2025-000791. Dit nummer wordt gebruikt voor verdere correspondentie over deze aanvraag.