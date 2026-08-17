Vuilcontainer mag tijdelijk geplaatst worden in Hoogerheide

In Hoogerheide is een vergunning verleend voor het plaatsen van een vuil- en opslagcontainer aan de Struikenlaan. De container mag er staan in september en oktober 2026.

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De vergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Het gaat om een tijdelijke plaatsing van de container voor vuil en opslag aan de Struikenlaan.

De beschikking is op 13 augustus 2026 verzonden. De container mag maximaal twee maanden blijven staan, namelijk in september en oktober. Dit betekent dat er toestemming is voor gebruik in deze periode.