Uitbreiding en dakopbouw goedgekeurd in Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een vergunning verleend voor een uitbreiding en dakopbouw aan de Prins Hendrikstraat 55 in Hoogerheide.

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De vergunning is op 13 augustus 2026 verzonden. Het gaat om een bouwproject op het adres Prins Hendrikstraat 55 in Hoogerheide, postcode 4631 KB. Het plan betreft een uitbreiding van het pand en een dakopbouw.

De gemeente Woensdrecht maakt dergelijke besluiten bekend via officiële kanalen. Volgens de gebruikelijke procedure kunnen er gedurende zes weken na de verzenddatum nog bezwaren worden ingediend door betrokkenen.