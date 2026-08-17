Buurtfeest Veldzuring krijgt groen licht in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een evenementenvergunning verleend voor het Buurtfeest Veldzuring. Het feest vindt plaats op woensdag 6 september 2026 in Cuijk. Het besluit is vorige week genomen.

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Het Buurtfeest Veldzuring mag doorgaan op 6 september in de wijk Veldzuring in Cuijk. De vergunning is op 12 augustus 2026 verleend door de gemeente Land van Cuijk. Het feest is een lokaal evenement dat naar verwachting buurtbewoners samen zal brengen.

Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00004975 gekregen. De vergunning is definitief, maar de mogelijkheid tot bezwaar bestaat nog. Het buurtfeest kan hierdoor zonder problemen worden voorbereid.