Geluidsoverlast toegestaan tijdens betonwerkzaamheden in Boxmeer

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming verleend voor geluidsoverlast tijdens beton vlinderen op drie dagen in september en oktober in Boxmeer.

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Op de locatie Kleine Broekstraat 9 in Boxmeer mag op 9 september, 30 september en 21 oktober geluidsoverlast ontstaan door beton vlinderen. Dit besluit is op 12 augustus 2026 genomen door het gemeentebestuur van Land van Cuijk.

Beton vlinderen is een techniek waarbij de betonvloer wordt afgewerkt met een speciale machine, wat geluid kan veroorzaken. De werkzaamheden vallen onder een ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het zaaknummer van de vergunning is Z2026-00005149.