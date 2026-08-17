Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Velp

In Velp is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem. Het gaat om de locatie aan het Schoolstraatje 2. De melding is op 29 juli ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Een gesloten bodemenergiesysteem is een techniek om warmte en kou uit de bodem op te slaan en te hergebruiken. Dit systeem kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het verwarmen en koelen van gebouwen.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026072900285 en zaaknummer Z/511891. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.