Beslistermijn verlengd voor verbouwing sanitairgebouw Sint Anthonis

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor de aanvraag om een sanitairgebouw aan de Bosweg in Sint Anthonis te verbouwen en vergroten.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft besloten de beslistermijn voor een omgevingsvergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een sanitairgebouw aan de Bosweg 36 in Sint Anthonis.

De aanvraag is op 18 juni 2026 ontvangen en heeft zaaknummer Z2026-00004086. Bezwaar maken is op dit moment niet mogelijk; dit kan pas zodra er een beslissing over de aanvraag is genomen.