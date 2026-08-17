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Tijdelijke huisvesting BS St Anna brandveilig in Vortum-Mullem

Vandaag om 09:22

De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het brandveilig gebruik van tijdelijke huisvesting aan de Sint Cornelisstraat in Vortum-Mullem.

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Het gaat om een melding voor het brandveilig gebruiken van de tijdelijke huisvesting BS St Anna, gelegen aan de Sint Cornelisstraat 18a. De melding is op 12 augustus 2026 ontvangen door het college van burgemeester en wethouders.

Deze melding is vergunningsvrij. Dit betekent dat er geen bezwaar of zienswijze kan worden ingediend. De gemeente heeft het zaaknummer Z2026-00005359 aan deze melding gekoppeld.

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